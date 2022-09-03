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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل إيفرتون وليفربول.. كلوب ينتقد محمد صلاح: لا يلعب مثل المواسم الأخرى

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قيامه بتقييد أدوار لاعبه محمد صلاح هذا الموسم باللعب في طرف الملعب من الجهة اليمنى.

أهداف محمد صلاح

وسجّل محمد صلاح هدفين فقط في البريميرليج هذا الموسم بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، في ظل اعتماد كلوب على صلاح كصانع للفرص في الجهة اليمنى وعدم تواجده بشكل مُكثف في عمق الملعب.

وتعادل ليفربول سلبًا مع إيفرتون في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

حديث كلوب عن مركز صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:“هل يلعب محمد صلاح بشكل أكبر على الطرف هذا الموسم؟ لا، إنه لا يلعب هناك أكثر من المواسم الأخرى ، لست متأكدًا مما تراه هناك، لا نريد ذلك.. نريد أن يكون مو هناك في هذا المركز، ونريد أن يكون لدينا مو في مواقع مركزية أيضًا."

وأضاف:"اليوم على وجه الخصوص أردنا استخدام مو بشكل أكثر مركزية، لكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب. نحن فقط تعافينا. لقد تحدثت كثيرًا عن ذلك ، لست متأكدًا من أنني أوضحت بما فيه الكفاية ما كنت أريده بالضبط في الشوط الأول."

وزاد:"في اللحظات التي لعبنا فيها وسقط مو أو سقط لوتشو [لويس دياز] ، بعد تمريرتين أو ثلاث تمريرات ، كانوا أحرارًا تمامًا بين الخطوط لأن داروين احتفظ بالخط الأخير بحضوره الواضح."

واختتم قائلًا:"إنهم يحبون أن يسقطوا للداخل أرضية الملعب مبكرًا جدًا لكننا لم نفعل ذلك كثيرًا ، أنت على حق.. لا أعتقد أنه غالبًا ما تكون المباراة والملعب واسع النطاق في الموسم ، لكن ربما اليوم في  مواقف قليلة ، نعم كان الملعب واسعًا للاعبين  بشكل عام ، كان يمكن أن يُسجل مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة، حسنًا ، هذا كل شيء ".

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