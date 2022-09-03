زيزو يكشف لـصدي البلد سر التتويج ببطولة الدوري وعلاقته بمحمد صلاح

كشف احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك سر التتويج ببطولة الدوري للعام الثاني علي التوالي وعلاقته بـ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر .

وأضاف زيزو خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد صلاح صنع تاريخ كبير في الدوري الإنجليزي ، وفتح الطريق امام المصريين للاحتراف بعد تغيير عقلية الجميع في الدوريات الأوروبية .

وأكمل : الفوز ببطولة الدوري المصري جاء بعد ايمان وعقيدة عند الاعبين لضرورة التتويج بالبطولة واسعاد الجماهير وجاء من احتراف والتزام منظومة متكاملة من الإدارة للكل

كرم موقع صدى البلد الإخباري، أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب وهداف بطولة الدوري الممتاز.

وقاد أحمد سيد زيزو، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى التتويج بدرع الدوري الممتاز للمرة الثانية علي التوالي والـ 14 في تاريخه.

وقال أحمد سيد زيزو على هامش التكريم: أوجه الشكر إلي موقع صدى البلد الإخباري والقائمين عليه وذلك بعد تكريمي لحصدي لقب هداف الدوري الممتاز وأفضل لاعب.

مرتضى منصور لـ زيزو: بلاش تغير العتبة

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد على رفض النادي للتفريط في خدمات زيزو بالرغم من العروض المغرية التي تصل للاعب.

ووجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى زيزو بشأن عرض الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قائلا “ بلاش تغير العتبة …ناس كتير غيرت العتبة و مستواها بقي سيىء ” مشددا أن زيزو تألق في الزمالك ولكن ربما لن ينجح ويتألق في فريق آخر .