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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على جاره، إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين إيفرتون وليفربول في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "جوديسون بارك".

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي التوفيز في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط.

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وجاء تشكيل ليفربول المتوقع وفقا للصحف الإنجليزية والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

الوسط: هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - لويس دياز.

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