وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من الالتحاق بالمعسكر القادم لمنتخب مصر.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "محمد صلاح قيمة كبيرة، ونتواصل معه".

وأضاف أشرف صبحي "محمد صلاح سيكون متواجد في معسكر منتخب مصر القادم وحسام حسن يقدر اللاعب محمد صلاح بشكل كبير ".

وتابع أشرف صبحي :" حسام حسن وإبراهيم حسن متواصلين مع كل اللاعبين المحترفين بالخارج وكل الدعم لمنتخب مصر في المباريات المقبلة".