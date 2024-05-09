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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كادر متميز.. إشادات نجوم الكرة المصرية بـ محمد فضل

صدى البلد

أشاد مجموعة من نجوم الكرة المصرية بمحمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعرض الإعلامي احمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، مجموعة من رسائل اللاعبين لمحمد فضل.

 

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ووجه أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق رسالة لمحمد فضل، قائلا،:" محمد فضل أخ وصديق وهو نجم كبير في الكرة المصرية  ويعتبر مستقبل الكرة المصرية ومن الكوادر المميزة ".

 

ومن جانبه قال عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، :" محمد فضل إنسان جميل وأثق في رأيه وشخصيته الإدارية وأتوقع أن يكون كادر كبير في المنظومة الرياضة وهو شخصية مثقفة ".

 

وفي تصريحات سابقة، أكد قال محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن  محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي شخصية محترمة، قائلا:" محمد صلاح شرف وفخر لنا كعرب، ولا يوجد أي تبرير للهجوم الكبير عليه".

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