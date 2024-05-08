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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فضل: إمام عاشور وقع للأهلي عندما كان لاعبا في حرس الحدود

صدى البلد

أكد محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي بمن حضر قولا واحدا، بغض النظر عن الأسماء وجماهير النادي الأهلي عظيمة.

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وقال محمد فضل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نظام إدارة النادي الأهلي واحد مهما تغيرت الأسماء في مجالس الإدارات".

وأضاف محمد فضل:" وسام أبو علي مكسب للنادي الأهلي وصفقة جيدة ".

وتابع محمد فضل:" إمام عاشور كنا ماضيين معاه في الأهلي لما كان في حرس الحدود، لكن ما حصلش نصيب ساعتها".

وأكمل محمد فضل: "إمام عاشور من اللاعبين الجيدين وإضافة كبيرة للكرة المصرية وأتمنى يحافظ على نفسه عشان يعمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي ومنتخب مصر".

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