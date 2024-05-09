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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اكتشاف أزرار خفية وميزات سرية في سيارات آودي.. لا يعرفها أحد

سيارات آودي
سيارات آودي

تفاجأ هواة السيارات وملاك أودي بالمزايا السرية التي كشفها أحد وكلاء السيارات على منصة TikTok، والتي يمكن لجميع مالكي السيارات استخدامها بسهولة. 

من خلال استعراض مختلف الأزرار والوظائف المخفية في سيارات أودي، قدمت القناة النصائح والحيل لتحسين تجربة القيادة وتوفير الوقت والجهد لأصحاب السيارات.

أحد الأمثلة المذهلة هي استخدام زر القفل على مفتاح السيارة لفتح للنوافذ، حيث يمكن للسائقين الضغط باستمرار على هذا الزر لإغلاق أو فتح النوافذ بسرعة وسهولة. 

كما تم تسليط الضوء على ميزة إلغاء تنشيط إنذار السيارة عند ترك الحيوانات الأليفة في السيارة، مما يضمن سلامتها وراحة البال لأصحاب الحيوانات.

ومن بين النصائح الأخرى التي تم تقديمها، استخدام زر في مفتاح السيارة لفتح غطاء الوقود بعد فتح السيارة، وكذلك تفعيل مصابيح الضباب بسرعة عن طريق الضغط على الأزرار المناسبة. 

كما تم توضيح كيفية فتح صندوق السيارة وغطاء المحرك باستخدام أزرار خفية داخل السيارة.

بهذه الطريقة، يمكن لملاك السيارات الاستفادة القصوى من مزاياها وتحسين تجربة القيادة بشكل عام، وذلك بفضل الإبداع والاكتشافات المثيرة التي تقدمها تكنولوجيا السيارات الحديثة.

 

اكتشافات أخرى سرية في سيارات آودي 

وبجانب الاكتشافات المثيرة التي قدمتها قناة TikTok @soprettycars، هناك بعض الميزات الأخرى الرائعة التي تميز سيارات أودي وتساهم في تحسين تجربة القيادة:

1. نظام الملاحة بأحدث المعلومات: تعتمد سيارات أودي على نظام الملاحة المتطور الذي يوفر معلومات دقيقة وأحدث عن الطرق والمسارات، مما يسهل على السائقين الوصول إلى وجهاتهم بسلاسة.

2. ميزة الإنذار للحيوانات الأليفة: يعتبر إلغاء تنشيط إنذار السيارة عند ترك الحيوانات الأليفة بالداخل ميزة مهمة لراحة بال أصحاب الحيوانات وسلامتها.

3. الراحة والملاءمة: توفر سيارات أودي ميزات مثل الأنوار الخلفية والأمامية القابلة للتحكم باللمس، والتي تساهم في توفير راحة إضافية وملاءمة للسائقين في جميع الظروف الجوية والإضاءة.

4. الأمان والحماية: بجانب الوظائف المذكورة، تتميز سيارات أودي بتوفير مستويات عالية من الأمان والحماية، بما في ذلك وسائد الهواء للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات الركن الخلفية، وغيرها من التقنيات المتقدمة.

https://cdn.jwplayer.com/previews/ezMXG3g2

سيارات أودي ميزات آودي TikTok سيارات

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