أسود لامع.. بوسي تثير الجدل بفستان فوق الركبة

تعتاد المطربة بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت بوسى بإطلالة مميزة مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود اللامع، قصيرا فوق الركبة وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

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