عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسلل وتلاعب.. السجن لموظف مصري جمع 100 ألف دولار من أبراج الكويت

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة كويتية بحبس موظف مصري 7 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت.

وقالت صحيفة "السياسة" المحلية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".

السجن لموظف مصري في الكويت 

وبحسب صحيفة "المجلس"، فإن الموظف المصري طبع تذاكر "مزورة" لدخول أبراج الكويت أدرت عليه عائدا ماليا وصل إلى 29 ألف دينار وذلك خلال عامين، مما جعل محكمة الجنايات تقضي بحبسه لمدة 7 سنوات.

وتعد أبراج الكويت التي افتتحت عام 1977 من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.

ويشمل المشروع 3 أبراج أطولها بارتفاع 185 مترا، وكان يعد في تلك الفترة يعتبر الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

موظف مصري محكمة كويتية أبراج الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

صحف الكويت| واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب «مخاوف» بشأن رفح.. وأوكرانيا تحبط مخططا لاغتيال زيلينسكي

أردوغان يستقبل أمير الكويت لحظة وصوله تركيا

ترشيحاتنا

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد

سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-