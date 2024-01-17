لموظفي الدولة| تبكير صرف رواتب يناير 2024.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

صرف مرتبات شهر يناير 2024.. يترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات يناير 2024، إذ إنه من المقرر حصول الموظفين بالجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم عقب 6 أيام من الآن، وذلك مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين بها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

كان المجلس القومي للأجور قرر نهاية العام الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، على أن تطبق تلك الزيادة اعتبارا من يناير الجاري 2024 الجاري، دون استثناءات.

ومن هنا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير التي تعينهم على ظروف المعيشة، خاصة أن وزارة المالية كشفت عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـ العاملين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم 21 يناير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم الأحد 28 يناير 2024 المقبل.

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موعد زيادة المرتبات

وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024، صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، سيتم تنفيذ زيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة في شهر يوليو المقبل.

زيادة المعاشات 15%

نص قانون التامينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها.

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتب عن الموعد الطبيعي بـ3 أيام، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي.

زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين

تمنح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، وفقًا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.