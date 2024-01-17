عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لموظفي الدولة| تبكير صرف رواتب يناير 2024.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر يناير

 صرف مرتبات شهر يناير 2024.. يترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات يناير 2024، إذ إنه من المقرر حصول الموظفين بالجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم عقب 6 أيام من الآن، وذلك مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين بها. 

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

كان  المجلس القومي للأجور قرر نهاية العام الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، على أن تطبق تلك الزيادة اعتبارا من يناير الجاري 2024 الجاري، دون استثناءات. 

ومن هنا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة  موعد صرف مرتبات شهر يناير التي تعينهم على ظروف المعيشة، خاصة أن وزارة المالية كشفت عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـ العاملين في الدولة.

 

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم 21 يناير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم الأحد 28 يناير 2024 المقبل.

لا يفوتك||

 

txt

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

txt

قبضك وصل كام؟| زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهذا موعد صرف مرتبات يناير .. تفاصيل

موعد زيادة المرتبات

وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024، صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، سيتم تنفيذ زيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة في شهر يوليو المقبل.

 

زيادة المعاشات 15%

نص قانون التامينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها.

 

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتب عن الموعد الطبيعي بـ3 أيام، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي.

 

زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين

تمنح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، وفقًا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

صرف مرتبات شهر يناير 2024 المجلس القومي للأجور مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. الخارجية الروسية تكشف السبب الأساسي وراء الهجمات الأمريكية في اليمن

شكري: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

10 كيلو و8 ملايين جنيه| حكم رادع لتاجر الكيف بمنطة المرج

منظمة المرأة العربية تعلن أسماء الفائزات بجائزة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وزير العمل يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"

أمها السبب.. أمن المنوفية ينجح في حل لغز اختفاء الطفلة سجدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ