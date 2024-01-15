قبضك وصل كام؟| زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهذا موعد صرف مرتبات يناير .. تفاصيل

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، موعد صرف زيادة مرتبات يناير2024، حيث إن من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ضمن مرتبات شهر يناير 2024.

وتزايدت معدلات بحث عدد من العاملين بالدولة في الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات يناير 2024، تزامنًا مع اقتراب موعد أيام الصرف، وقرب إجازة نصف السنة الدراسية والتي يكثر فيها السفر وقضاء العطلات العائلية، وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

زيادة المرتبات بالقطاع الخاص

وتحرص مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد إقرار المجلس الأعلى للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 500 جنيه، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، إضافة إلى علاوة دورية بحد أدنى 7% من الراتب الأساسي وتوازي 3% من الاشتراك التأميني لـ25 مليون موظف يعملون بالقطاع الخاص.

وقرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، على أن تطبق تلك الزيادة اعتبارا من يناير 2024 الجاري، دون استثناءات.

وتصرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري للعاملين في مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل.

ويتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الماضي لـ وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

تحسين المعاشات والمرتبات

وفيما تصرف مرتبات شهر يناير 2024 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس "23، 24، 28" من الشهر الجاري لـ كافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.

وفي هذا الصدد، أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، على إعلان وزارة المالية عن تكليفات رئاسية بتحسين الأجور والمعاشات.

وقال صبري- خلال تصريحات له:"الرئيس السيسي يهتم بالمواطن المصري ويشعر بكل طبقات الشعب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.. لان الرئيس كلف بمراجعة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات والمرتبات ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي".

وتابع صبري :" هذه التكليفات الرئاسية تأتي في وقتها في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي تؤثر على العالم بأكمله.. واعتقد أن التكليفات الرئاسية سيتم تطبيقها مع حلول شهر رمضان، وزيادة المرتبات والمعاشات لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب".

موعد صرف مرتبات يناير

تعمل الدولة جاهدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص وأيضا زيادة المعاشات في كل عام ، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لمسايرة الأزمة الإقتصادية العالمية وما تسببت فيه من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار.

وفيما يخص موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون على مدار 5 أيام، بداية من يوم الأحد 21 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأحد 28 يناير 2024، والتي جاءت كالاتي:

- اليوم الأول: الأحد الموافق 21-1-2024.

- اليوم الثاني: الاثنين الموافق 22 يناير2024.

اليوم الثالث: الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- اليوم الرابع: الأربعاء الموافق 24-1-2024.

- اليوم الخامس: الأحد الموافق 28 يناير2024.