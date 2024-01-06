مستشار رئيس المصلحة: هذه أسباب إصدار قانون ضريبة المرتبات والأجور

قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لشئون المكتب الفني،ان قانون توحيد أسس المحاسبة الضريبية علي المرتبات والأجور وما في حكمها، يستهدف حل النزاع بين الجهات الحكومية و الخاصة وبين مصلحة الضرائب على طرق وآليات احتساب ذلك النوع من تلك الضرائب .



وأشار في تصريحات خاصة لصدي البلد الي أن القانون يستهدف توحيد الوعاء الضريبي لعملية خضوع واحتساب المرتبات الضرائب بشكل الكتروني ومميكن مما يساعد علي منع حدوث الأخطاء البشرية سواء لموظفي الضرائب او جهات توريد الضريبة بحيث يتم حساب تلك الإيرادات سنويا .



أوضح أن تلك الإجراءات تساعد علي سرعة الانتقال للمنظومة المميكنة ورفع الأعباء عن جهات العمل دون وجود أي فروق محاسبية .



واكد أن تلك الآلية لا تعني قيام المصلحة باحتساب ضرائب جديدة علي الممولين أو المخاطبين بأداء وسداد الضريبة.