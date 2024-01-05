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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:400 مليون دولار ارتفاعا في حصيلة عبور السفن من قناة السويس

2.4 مليار دولار
2.4 مليار دولار عوائد قناة السويس خلال 3 أشهر

ارتفعت حصيلة ميزان النقل خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري بمقدار نصف مليار دولار مسجلة 3.5 مليار دولار معدل نمو 13.5%، مقارنة بـ 3 لمليارات دولار نسف الفترة المناظرة من العام المالي السابق، نتيجة أساسية لنمو عوائد قناة السويس بمقدار 20% ومسجلا 2.4 مليار دولار بعد أن كان 2 مليار دولار فقط  علي أساس سنوي.

السفن العابرة لـ"قناة السويس" 

وقالت نشرة البنك المركزي المصري حول  أداء ميزان المدفعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، أن الحمولة الصافية للشاحنات ارتفعت بمقدار 8.2% مسجلة 403.1 ميون طن وعدد السفن العابرة لـ" قناة السويس" بمعدل 4.3%.
 

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البنك المركزي: 2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

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البنك المركزي: انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.5 مليار دولار

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البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار

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وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية لمصر مقدا 9.3% مسجلة نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الماضي .


وارتفعت الليالي السياحية بمعدل 9.3%  مسجلة 47.7 ملين يله بإجمالي عدد سياحة وافدة تلغ 4.2 ملين سائح بزيادة 23.3%.

قناة السويس ميزان النقل البنك المركزي الإيرادات السياحية النقل

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