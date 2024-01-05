البنك المركزي:400 مليون دولار ارتفاعا في حصيلة عبور السفن من قناة السويس

ارتفعت حصيلة ميزان النقل خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري بمقدار نصف مليار دولار مسجلة 3.5 مليار دولار معدل نمو 13.5%، مقارنة بـ 3 لمليارات دولار نسف الفترة المناظرة من العام المالي السابق، نتيجة أساسية لنمو عوائد قناة السويس بمقدار 20% ومسجلا 2.4 مليار دولار بعد أن كان 2 مليار دولار فقط علي أساس سنوي.

السفن العابرة لـ"قناة السويس"

وقالت نشرة البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، أن الحمولة الصافية للشاحنات ارتفعت بمقدار 8.2% مسجلة 403.1 ميون طن وعدد السفن العابرة لـ" قناة السويس" بمعدل 4.3%.



وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية لمصر مقدا 9.3% مسجلة نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الماضي .



وارتفعت الليالي السياحية بمعدل 9.3% مسجلة 47.7 ملين يله بإجمالي عدد سياحة وافدة تلغ 4.2 ملين سائح بزيادة 23.3%.