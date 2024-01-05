البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، أن الحساب الجاري لمصر يبلغ 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وقال البنك المركزي في بيان له، اليوم الجمعة، إن إيرادات السياحة في مصر ترتفع إلى 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وأشار البنك المركزي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ، انخفضت إلى 4.5 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023، بينما وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يصل إلى 2.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وكشف البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.4 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023.