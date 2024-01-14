بشرى سارة للمواطنين| تراجع أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق.. ماذا حدث لـ السكر والدواجن؟

تشهد الأيام الحالية، العديد من البشائر السارة للمصريين، بعد قرارات زيادة المرتبات والمعاشات المتوقعة، فجاء انخفاض أسعار 4 سلع أساسية في البيت المصري، التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن والأسرة، وهي الدواجن والسكر والفول والأسمنت.

وفي هذا الصدد، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار 4 سلع أساسية اليوم الأحد في الأسواق، وهي الدواجن والسكر والفول والأسمنت.

هبوط أسعار السلع الأساسية

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم حوااي 2 جنيه، بسبب تمتع الدولة المصرية بالاكتفاء الذاتي من الدواجن التي تختلف أسعارها حسب المحافظة والمنطقة، في ظل أن وصل الاستهلاك الشهري من الدواجن البيضاء إلى 150 ألف طن.

وهناك توقعات من سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية- خلال تصريحات له، باستقرار أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك 2024 .

وأضاف أن سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة يسجل 65 جنيها، فيما تصل للمستهلك بسعر 69 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 117 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو البانية يتراوح في الأسواق ما بين 180 و185 جنيها.

وانخفضت أسعار السكر اليوم نحو 3 جنيهات، ليصل إجمالي تراجع أسعار السكر خلال يومين فقط إلى 5 جينهات، ويرجع سبب ذلك إلى وفره المعروض.

انخفاض أسعار السكر والفول

وبالنسبة لسعر كيلو السكر المعبأ يبلغ 34 جنيها، وفقا لما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية.

وأضاف أن التوازن القائم بين العرض والطلب الفترة الحالية ساهم في انخفاض سعر الفول اليوم بالأسواق، إذ يبلغ سعر الفول المعبأ 33 جنيها.

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد بقيمة 29 جنيها، نتيجة وفره المعروض وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، ليسجل سعر طن أسمنت المسلح 2130 جنيها، أما سعر طن أسمنت النصر يبلغ 2050 جنيها، كما وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2350 جنيها.

وتسعى الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير معروض كبير من السلع الأساسية، وطرحه بأسعار مخفضة، سواء من خلال وزارة التموين والمنافذ الخاصة بها، أو منافذ وزارة الزراعة، والداخلية والقوات المسلحة، لتوفير السلع الضرورية، ومنع حدوث أزمات أو نقص، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.

رقابة شديدة على الأسواق

وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 13 يناير، في المزارع لتسجل 68 و67 جنيها وهو ما يساهم في تحرك الأسعار بكافة الأسواق للمستهلكين ليسجل بين 75 إلي 77 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وتستقر أسعار البيض في الأسواق اليوم عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 148 جنيها.

وتختلف أسعار الدواجن حسب كل منطقة بمحتلف المحافظات مع اضافة تكلفة النقل على التجار، والتي تتراوح مابين 3 إلى 4 جنيهات على سعر الكيلو في المزرعة. وفي السطور التالية تأتي أسعار الدواجن اليوم.

والجدير بالذكر، أن الحكومة تعمل على تشديد إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.

وشددت الحكومة على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

فيما جدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".