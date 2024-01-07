الأرز بـ25 جنيها والسكر بـ27| مفاجأة بشأن أسعار السلع بمبادرة "كلنا واحد"..فيديو

قال أحمد الفرجاني، أحد التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد، إنه يشارك في المبادرة منذ المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2018.

وأضاف أحمد الفرجاني، أحد التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مبادرة كلنا واحد من أنجح المبادرات وأكثر مبادرة منتشرة على مستوى الجمهورية".

وأشار أحد التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد، "هناك أكثر من 1513 منفذا على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة فضلا عن 6 معارض رئيسية و37 معرضا فرعيا منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية".

وأوضح أنه منذ 2018 هناك تخفيضات تصل لـ40% على السلع الاستراتيجية، منوها بأن المبادرة مستمرة حتى شهر مقبل، ومنتج السكر متوفر كل الفروع من بدء المبادرة وحتى اليوم.

واستطرد "نمتلك أكبر عدد منافذ على مستوى الجمهورية، والسكر متوفر بسعر 27 جنيها في كافة المنافذ.. وكيلو الأرز متوفر بـ25 جنيها في منافذ مبادرة كلنا واحد".