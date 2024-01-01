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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة ال(24) من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تم مدها اعتبارا من 7 ديسمبر الماضي ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.


وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
 

وقد تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.


وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الغذائية السلاسل التجارية مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية

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