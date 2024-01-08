الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. أحمد موسى يعزي وائل الدحدوح.. مفاجأة بشأن أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقارير دولية من صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن: “قيمة الدولار الفعلية ستشهد خلال السنوات المقبلة تغيرا، ليصل إلى 36 جنيها.. ونستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية”.



صبر شديد.. أحمد موسى يعزي وائل الدحدوح على الهواء| فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، الصحفي حمزة الدحدوح، الابن الأكبر لـ وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة.





جهاد الحرازين يكشف كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني لـ مصر

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن هناك حالة من التنسيق والتواصل على مدار الساعة بين القيادة الفلسطينية والقيادة المصرية باعتبار الثقل السياسي التي تمثله مصر والمكانة الكبرى في المنطقة.



بسبب حرب غزة.. الاحتلال يعكف على إعداد خطة تقشف واسعة في موازنة 2024

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن وزارة المالية تعكف على خطة تقشف واسعة خلال موازنة 2024، وذلك في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



السفيرة مشيرة خطاب: الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيدهم من قلبه.. فيديو

علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبه: "الرئيس السيسي بيشارك في فرحتهم من قلبه".



أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني، بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.



ماك شرقاوي: بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين يسعون لفترة رئاسية ثانية، مرجعًا ذلك إلى سياسته الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة وتجاهله لمطالب الشعب الأمريكي بوقف الحرب وحماية المدنيين.



الحكومة: الإعلان عن أي تطورات في سعر الصرف بعد زيارة وفد صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.



إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.



الأرز بـ25 جنيها والسكر بـ27| مفاجأة بشأن أسعار السلع بمبادرة "كلنا واحد"..فيديو

قال أحمد الفرجاني، أحد التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد، إنه يشارك في المبادرة منذ المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2018.



«اللي قاله مش حقيقي».. زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا

أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء، ثم تدهورت مرة أخرى، وعادت للتحسن مجددا .