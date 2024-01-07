عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني، بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

txt

أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات

txt

إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مباراة متوسطة.. وهي تجربة قبل انطلاق بطولة كأس الامم الأفريقية"، لافتا: "البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني كان حريص على تجربة أكبر عدد من اللاعبين".

 

وأشار: "المباراة كانت ودية لتجربة اللاعبين وتعتبر بروفة قبل المشاركة في البطولة"، موضحا: "وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حضروا المباراة، فضلا عن عدد محدود من الجمهور"، موضحا: "منتخب مصر يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية".

 

وطالب أحمد موسى، رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير المصرية إلى كوت ديفوار، معقبا: "نحن في حاجه إلى أن يساعر الجمهور إلى كوت ديفوار.. ولدينا رعاة متميزين عليهم تجهيز رحلات مع مصر للطيران لتسهيل انتقال الجماهير المصرية لمتابعة المباريات والعودة".

 

وشدد: "نحتاج إلى تواجد الجمهور المصري لدعم المنتخب في كوت ديفوار"، معقبا: "اعملوا دعم للجمهور لكي يسافر ويدعم المنتخب.. هناك جماهير بملايين عاشقة للمنتخب".

 

وتابع: "لابد من تسهيل سفر الجماهير المصرية لدعم المنتخب في كوت ديفوار.. ويجب مساهمة الرعاة في مصر لسفر الجمهور لدعم المنتخب المصري في كوت ديفوار".

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بزيارة الرئيس السيسي لمران المنتخب المصري أمس، قائلا: "زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب رفعت معنويات اللاعبين".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقي البرتغالي روي فيتوريا الجماهير المصرية الجمهور المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفلت من العقوبات بسبب عدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

مش متعاقب.. فيتوريا يكشف سبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

الحكومة تستهدف زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لتعظيم موارد العملة الأجنبية

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جهاد الحرازين يكشف كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني لـ مصر

«اللي قاله مش حقيقي».. زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ