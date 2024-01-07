أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني، بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مباراة متوسطة.. وهي تجربة قبل انطلاق بطولة كأس الامم الأفريقية"، لافتا: "البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني كان حريص على تجربة أكبر عدد من اللاعبين".

وأشار: "المباراة كانت ودية لتجربة اللاعبين وتعتبر بروفة قبل المشاركة في البطولة"، موضحا: "وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حضروا المباراة، فضلا عن عدد محدود من الجمهور"، موضحا: "منتخب مصر يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية".

وطالب أحمد موسى، رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير المصرية إلى كوت ديفوار، معقبا: "نحن في حاجه إلى أن يساعر الجمهور إلى كوت ديفوار.. ولدينا رعاة متميزين عليهم تجهيز رحلات مع مصر للطيران لتسهيل انتقال الجماهير المصرية لمتابعة المباريات والعودة".

وشدد: "نحتاج إلى تواجد الجمهور المصري لدعم المنتخب في كوت ديفوار"، معقبا: "اعملوا دعم للجمهور لكي يسافر ويدعم المنتخب.. هناك جماهير بملايين عاشقة للمنتخب".

وتابع: "لابد من تسهيل سفر الجماهير المصرية لدعم المنتخب في كوت ديفوار.. ويجب مساهمة الرعاة في مصر لسفر الجمهور لدعم المنتخب المصري في كوت ديفوار".

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بزيارة الرئيس السيسي لمران المنتخب المصري أمس، قائلا: "زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب رفعت معنويات اللاعبين".

