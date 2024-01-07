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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة اليوم من 145 صفحة، تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الوثيقة استراتيجية تتحدث عن الاقتصاد المصري بدءا من عام 2024 وحتى 2030"، موضحا: "هناك توجها إيجابيا من خلال الوثيقة أو الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء والعمل على تحقيق كل ما يرضى طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "كل بنود الوثيقة جيدة جدا وكل بند أفضل من الآخر، وكل بند من البنود الوثيقة يحمل وراءه الكثير، لكن كيف سيتم ذلك على أرض الواقع".

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