عجباني ولازم تعمم.. أحمد موسى يشيد بتجربة الأكشاك الذكية بالدقي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بتجربة الأكشاك الذكية التي يتم تطبيقها في محافظة الجيزة، قائلا:" التجربة دي عجباني ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحيي محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي على فكرة الأكشاك الذكية ".

وقال الإعلامي أحمد موسى :" منطقة الدقي شهدت تجربة الأكشاك الذكية وأتمنى تعميم هذه التجربة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تم تطوير الاكشاك في حي الدقي بلون واحد ومساحة واحدة وهو كشك زكي به منظومة كاميرات مراقبة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الكشك يحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية ويتم ربط الأكشاك بغرف عمليات بحي الدقي والمحافظة".