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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عجباني ولازم تعمم.. أحمد موسى يشيد بتجربة الأكشاك الذكية بالدقي

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بتجربة الأكشاك الذكية التي يتم تطبيقها في محافظة الجيزة، قائلا:" التجربة دي عجباني ".

 

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وقال  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحيي محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي على فكرة الأكشاك الذكية ".

وقال الإعلامي أحمد موسى :" منطقة الدقي شهدت تجربة الأكشاك الذكية وأتمنى تعميم هذه التجربة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  تم تطوير الاكشاك في حي الدقي بلون واحد ومساحة واحدة وهو كشك زكي به منظومة كاميرات مراقبة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الكشك يحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية ويتم ربط الأكشاك بغرف عمليات بحي الدقي والمحافظة".

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