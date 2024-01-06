عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعترافات قرصان اقتصادي .. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء

صدى البلد

دعا الإعلامي أحمد موسى، جمهوره وكل الشعب المصري لقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم " اعترافات قرصان اقتصادي".

 

حفاوة.. أحمد موسى: السيسي كان حريصا على مصافحة المصريين داخل الكاتدرائية

أحمد موسى: وجود الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح رسالة محبة وإيمان بالمواطنة

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " 3 جهات في أمريكا تقوم بمهمة محاصرة الدول التي لا تسير في الركاب الأمريكية وهي الشركات الكبرى والبنوك والحكومة الأمريكية ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكتاب يحكي كيفية محاصرة أي دولة اقتصاديا والتسبب في ضغوط على الدول بشكل اقتصادي ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف الكتاب تحدث عن خطة أمريكية لإغراق الدول في الديون والقروض والمشاكل الاقتصادية من أجل إفشال وإسقاط الدول اقتصاديا ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  هذا الكتاب شرح طريقة قيام أمريكا بإخضاع الدول التي لا تسير في طريق أمريكا ومحاصرتها اقتصاديا ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف الكتاب تحدث بأن المخابرات الامريكية لها دور في عملية إسقاط الدول اقتصاديا ".

موسى أحمد موسى الاقتصاد أمريكا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد

مبروك كسبت جايزة.. رسالة هاتفية تنتهى بسحب رصيدك فى البنك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ