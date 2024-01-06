اعترافات قرصان اقتصادي .. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء

دعا الإعلامي أحمد موسى، جمهوره وكل الشعب المصري لقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم " اعترافات قرصان اقتصادي".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " 3 جهات في أمريكا تقوم بمهمة محاصرة الدول التي لا تسير في الركاب الأمريكية وهي الشركات الكبرى والبنوك والحكومة الأمريكية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكتاب يحكي كيفية محاصرة أي دولة اقتصاديا والتسبب في ضغوط على الدول بشكل اقتصادي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف الكتاب تحدث عن خطة أمريكية لإغراق الدول في الديون والقروض والمشاكل الاقتصادية من أجل إفشال وإسقاط الدول اقتصاديا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذا الكتاب شرح طريقة قيام أمريكا بإخضاع الدول التي لا تسير في طريق أمريكا ومحاصرتها اقتصاديا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤلف الكتاب تحدث بأن المخابرات الامريكية لها دور في عملية إسقاط الدول اقتصاديا ".