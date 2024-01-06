حفاوة.. أحمد موسى: السيسي كان حريصا على مصافحة المصريين داخل الكاتدرائية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وأنتم طيبين".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المصريون داخل كاتدرائية ميلاد المسيح استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي كان حريصا على مصافحة المصريين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محبة وتقدير كبير للرئيس السيسي من المصريين المتواجدين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي كان حريصا على التقاط الصور مع الأقباط المتواجدين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح ".