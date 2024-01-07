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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قبل الأمم الأفريقية.. أحمد موسى: كلنا مع منتخب مصر.. وانسوا الأندية |فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

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ووجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،  رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى :" ربنا يكرم منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ويشرفونا في البطولة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"كلنا مع منتخب مصر وانسوا الأندية ولاعبي منتخب مصر بيمثلونا كلنا ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" منتخب مصر بيمثل 105 ملايين مصري ولهم كل الدعم والمساندة لتحقيق اللقب".

موسى منتخب مصر مصر أمم أفريقيا اخبار التوك شو

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