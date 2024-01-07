السفيرة مشيرة خطاب: الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيدهم من قلبه.. فيديو

علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبه: "الرئيس السيسي بيشارك في فرحتهم من قلبه".

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي، منذ توليه الحكم، لم يترك مناسبة للأقباط إلا ويشارك فيها خاصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "الرئيس السيسي يحرص على تقديم التهنئة للأقباط من داخل الكاتدرائية، وهذا رسالة للتأكيد على حرية الأديان في مصر".

