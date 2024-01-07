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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمص موسى إبراهيم: رسائل الرئيس السيسي في الكاتدرائية لكل المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأجواء داخل كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، كانت مفرحة، بسبب حضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: الرئيس السيسي حريص دائما على تقديم التهنئة للبابا تواضروس ولكل المسيحيين.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن إطلالة الرئيس من داخل الكاتدرائية، تبعث البهجة والسعادة داخل كل المواطنين في مصر، متابعا: الرئيس تحدث بالأمس لكل المصريين وليس الأقباط فقط.

واسترسل: الرئيس السيسي كشف للمصريين موقف مصر واهتمام الدولة بإدخال المساعدات لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وحل القضية الفلسطينية.

وأكمل: الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على النفس الإنسانية، وأكدنا أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية سياسية بحتة، ليس لها علاقة بالأديان والعقيدة.

السيسي الرئيس السيسي الكنيسة القبطية الارثوذكسية القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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