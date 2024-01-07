خبير: الرئيس السيسي يعمل على بناء اقتصاد قوي للدولة .. فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم وهو يستهدف أن تكون مصر دولة قوية مبنية على اقتصاد قوي قادر على المنافسة.

أضاف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "استطاعت الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى عام 2021 أن تحقق إنجازات كثيرة جدا"، لافتا: "بعد عام 2021 تعرض الاقتصاد الوطني كغيره من الاقتصاديات للعديد من الأزمات ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات والذي أثر على معيشة المواطن وأسعار العملات الأجنبية والتضخم".

أشار الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار،: "وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030 لها أهمية كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم".

أوضح: " الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي"، لافتا: "فترة الرئيس السيسي المقبلة لن تشهد مقامرات لأنه لن يقبل بعدم عودة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية".

وتابع: " التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري"، مشيرا: "هناك عدة رؤى للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيدا من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة".

