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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرنم: حضور الرئيس السيسي لقداس عيد الميلاد يعطينا الفخر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المرنمان مينا كريم، ومارينا كريم، أنهما معتادان على إلقاء  الترانيم معا منذ الصغر، مشيرا إلى أن بداية إلقاء الترانيم كانت من الكنيسة خاصة أنها كانت داعمة لنا بشكل كبير.

وقال المرنمان مينا كريم، ومارينا كريم، خلال لقاء لهما ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، “قمنا بنشر محتويات الترانيم الخاصة بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب العديد”. 

وتابع المرنمان، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداس عيد الميلاد المجيد أعطانا فخرا، مؤكدا أن كل المصريين ينتظرون حضور الرئيس للاحتفالات، ومشاركته في العيد.

الترانيم الكنيسة دينا رامز مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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