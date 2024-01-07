مرنم: حضور الرئيس السيسي لقداس عيد الميلاد يعطينا الفخر

أكد المرنمان مينا كريم، ومارينا كريم، أنهما معتادان على إلقاء الترانيم معا منذ الصغر، مشيرا إلى أن بداية إلقاء الترانيم كانت من الكنيسة خاصة أنها كانت داعمة لنا بشكل كبير.

وقال المرنمان مينا كريم، ومارينا كريم، خلال لقاء لهما ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، “قمنا بنشر محتويات الترانيم الخاصة بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب العديد”.

وتابع المرنمان، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداس عيد الميلاد المجيد أعطانا فخرا، مؤكدا أن كل المصريين ينتظرون حضور الرئيس للاحتفالات، ومشاركته في العيد.