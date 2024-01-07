بالورود والحلوى.. عيدية المحبة من التحالف الوطني في البحيرة

مظاهر من الحب وتقديم الورود والحلوى كانت بمثابة الهدية الثمينة وقت صلوات القداس وأصوات الترانيم وضحكات الأطفال داخل كنيسة الكاتدرائية بدمنهور، من أيدي متطوعي التحالف الوطني بالبحيرة.

التحالف الوطني بالبحيرة

التحالف الوطني بالبحيرة

التحالف الوطني بالبحيرة

التحالف الوطني بالبحيرة

قامت مؤسسة “نبيل الكاتب الخيرية لتنميه المجتمع”، بقيادة النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، بتهنئة إخوتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتوزيع و الورود والشيكولاتة والحلويات والبالونات ولعب الأطفال، وتقديم بوكيه ورد باسم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى للبابا اليوم بكنيسة الراعى الصالح بمحافظة البحيرة.

وأعربت الدكتورة نفين الكاتب عن سعادتها بتواجدها بينهم، والحب الكبير فى عيون جميع الإخوة الأقباط والروح العظيمة وحب الوطن.

كما نقلت تحيات وتهاني الرئيس لهم وكل شعب البحيرة، مؤكدة أننا دائماً فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا، بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائماً شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والانتماء صفاً واحداً خلف قائدنا الحكيم.