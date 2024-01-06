رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم وكلاء النائب العام الجدد والقاضيات بالهيئة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، فعاليات الحفل الذى نظمه نادي القضاة بالبحيرة، وذلك لتكريم عدد من أسر القضاة الذين وافتهم المنية، وكذا أبناء القضاة المتفوقين علميًا ورياضيًا والأبناء من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلي تكريم وكلاء النائب العام الجدد والقاضيات اللاتي تم تعيينهن بالهيئات القضائية، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والمستشار حامد عيساوي، رئيس نادي القضاة بالبحيرة والمستشار محمد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورؤساء أندية الهيئات القضائية وعدد من مديري المديريات بالمحافظة.

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة العامة

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة العامة

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة العامة

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة العامة

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة

رئيس نادي قضاة البحيرة يكرم معاوني النيابة العامة

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة فى هذا الحفل الذي يعبر عن قيمة وأهمية العرفان بالجميل لواحدة من سلطات الدولة العظيمة وهي السلطة القضائية، مؤكدًة على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وأشادت د. نهال بلبع من جانبها بدور الهيئات القضائية فى الإستحقاق الرئاسي، مؤكدة أن قضاة مصر سيظلون حصنًا للعدالة يحملون رسالتها يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ولا يزالون مضطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة يستوي أمامهم الغنى والفقير والقوى والضعيف فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون.