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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ألف لتر سولار بمحطة وقود بغرض بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، عدة حملات تموينية بمركز إيتاى البارود، حيث تم ضبط إحدى محطات الوقود لتجميعها ١٠٠٠ لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وكمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية و ١٠٠ كيلو سكر مجهول المصدر.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية، بإشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة. 

وتم تحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و٣ محاضر لعدم إعلان الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، و٤ محاضر لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية .

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وخلال حملة مماثلة بمركز الرحمانية، تم ضبط ٥ مخابز بلدية مدعمة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و٥ مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ مخابز بلدية لعدم إعلان مواعيد التشغيل، وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز  للمواطنين.  

وفى مركز بدر، تم ضبط ٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعية مجهولة المصدر ،كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٥ مخابز بلدية مدعمه لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبزين لعدم نظافة ادوات العجين ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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