بالصور.. إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 2236 مترا مربعا في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وبدر وإدكو والمحمودية وإيتاي البارود ورشيد وحوش عيسى عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2236 م2، عبارة عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 770 م2 بقرى دفشو وزهرة والأمراء بكفر الدوار، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وتندة من الحديد والصاج وشدات خشبية، و3 حالات تعدٍ بمساحة 580 م2 عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض بمنطقة بوحدة أبوبكر الصديق ببدر، و4 حالات تعدٍ بمساحة 400 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأحمر والأبيض وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بإدكو، وحالتي تعدٍ بمساحة 198 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية فيشا بالمحمودية.

وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 138 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدٍ بمساحة 100 م2 عبارة عن شدات خشبية مسلحة برشيد، وحالة تعدٍ بمساحة 50 م عبارة عن سور بالطوب الأبيض من ضلع واحد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بفرهاش بحوش عيسى.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.