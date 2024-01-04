الكشف على 302 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة طبية بعزبة عز الدين الصيرفي الهواري بوحدة قرية قليشان تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 302 حالة تنوعت ما بين 189 باطنة و 32 أسنان و 62 رمد و 19 عمل نظارات طبية .

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.