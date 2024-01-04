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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 302 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة طبية بعزبة عز الدين الصيرفي الهواري بوحدة قرية قليشان تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 302 حالة تنوعت ما بين 189 باطنة و 32 أسنان و  62 رمد و 19 عمل نظارات طبية .

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يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وحدة السكان بالمحافظة وحدة السكان نائب محافظ

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