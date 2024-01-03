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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة مفقود بالبحيرة: المركب غرقت باليونان ولا نعرف مصيره

فقيد البحيرة
فقيد البحيرة

خرج  محمد نبيل أبو شاهين، ابن محافظة البحيرة ، سعيًا الى الرزق على متن مركب محملة بالملح، في شهر نوفمبر من العام المنقضي، حيث يعمل مهندسا على المركب من نحو عامين، وبالقرب من سواحل اليونان تعرضت المركب للغرق نتيجة العواصف الشديدة.

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وأشارت أسرة المفقود، إلى أن المركب تعرضت للغرق في 26 نوفمبر2023 من العام المنقضي، أمام سواحل اليونان جراء العواصف الشديدة، ولم ينج منها سوى فرد واحد، وكان على متنها آخرون من طاقم العمل بالمركب.

 وتقول أسرة الشاب المفقود، إن ابنهم محمد نبيل يبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل على مركب “مهندس ثان”، منذ نحو عامين، وتم إقلاع المركب من ميناء الدخيلة بالإسكندرية.  

وأضافوا أن المفقود كان في إجازة وكانت هذه الرحلة الأخيرة له، بعد عودته من الإجازة للعمل مرة أخري، وكان يعمل مثل أي شاب لتكوين نفسه ومستقبله لكي يتزوج ويكون أسرة، لكن القدر وقف عائقا أمام تحقيق أحلامه، مطالبين بعودة ابنهم مرة أخرى لأنهم لا يعرفون عنه أي شىء منذ خروجه للعمل على المركب وحتى الآن.

البحيرة سواحل اليونان محافظة البحيرة شهر نوفمبر علي متن مركب العواصف الشديدة

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