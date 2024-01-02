اجتماع بحضور سكرتير البحيرة لمناقشة ترشيد الانفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك بحضور المستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة ومديرى عموم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومراقب عام الحسابات ومدير إدارة التعاقدات .

حيث أكد السكرتير العام ، خلال الإجتماع على أهمية ترشيد الانفاق الإستثمارى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير الأداء والعمل على تلبية إحتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.