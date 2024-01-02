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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار المهندسين المدنيين بالبحيرة بواسطة الحاسب الآلي دون تدخل بشري

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

تابع اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للإلتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية فى تخصص مدنى والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

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حيث أكد السكرتير العام حرص المحافظة على إتباع أعلى المعايير العلمية والفنية و تطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

ومن الجدير بالذكر أن الإختبارات تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وإنه تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية، كما أنه تم إجراء عدد من الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية وجاري إستكمال باقي التخصصات والإنتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.

في إطار تطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

البحيرة السكرتير العام للمحافظة شاملة ديوان عام المحافظة مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة مكتبة مصر

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