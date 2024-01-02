تقديم خدمات طبية لـ450 حالة ضمن قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية شاملة بمركز شباب ابيس الثالثة التابع للوحدة المحلية لقرية الأمراء وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 384 حالة منها 69 باطنة و 70 أطفال و 35 جلدية و 30 تنظيم أسرة و 30 مبادرات وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا.

كما وفرت القافلة الأدوية من خلال صيدلية خاصة بها كما تم تقديم خدمات بيطرية من خلال رش 250 رأس ماشية من الأغنام والأبقار والجاموس.

وشاركت الشباب والرياضة في تنظيم مسابقات العاب وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي تنظيم مكتبة مصر العامة لفقرات ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على وجوه الأطفال.

وتم تقديم خدمات لعدد 30 حالة ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى الكترونية لبعض الحالات ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.

وخلال القافلة تم عقد ندوة حول أهمية الحفاظ على صحة المرأة النفسية من سن الطفولة حتى الشباب وسن الأمومة من خلال إدارة الأوقاف، كما تم عقد لقاءات حول اهتمام الدولة بصحة وتعليم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة و أهمية مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.