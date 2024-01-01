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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مئات المصريين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة..شاهد

مئات المصرين يحتفلون
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، خروج أعداد كبيرة المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية 2024، رغم برودة الطقس، حيث وجدت الأسر والعائلات في المتنزهات العامة، وسط أجواء ممتعة، بقدوم العام الميلادي الجديد.

مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة
مئات المصرين يحتفلون برأس السنة بالبحيرة

وانتشرت مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، داخل نادي العاب دمنهور، وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية، وسط إضاءات بالألوان والأشكال المبهرة، لتكون ليلة رأس سنة سعيدة وممتعة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة.


كما شددت بلبع على متابعة سير العمل بالمرافق العامة ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة، والوجود المستمر لأطقم الأطباء والتمريض، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس.


كما وجهت برفع درجة الاستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبجميع المرافق ومديريات الخدمات، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، وكذا متابعة أعمال إنارة جميع الطرق المؤدية للكنائس وحولها وتشديد الرقابة على الحدائق والملاهي العامة.

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