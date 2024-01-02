رفع 474 حالة إشغال طريق في نطاق 5 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت عن رفع ٤٧٤ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢١٥ حالة بدمنهور و١٢٠ حالة الدلنجات و ١٨ حالة اشغال برشيد و٩٦ وادى النطرون و ٢٥ بأبو حمص بالإضافة إلى تحرير ١٣ محضر إشغال بأبو حمص.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.