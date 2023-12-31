قصة كفاح شاب بحراوي: معيد بالجامعة الصبح ويبيع الفريسكا بالليل

تعد قصة شاب ابن مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، ساهر علاء البحيري، والذي يعمل معيدا في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، قصة كفاح، حيث يعد نموذجا مشرفا للشباب، لأنه يعمل بائع فريسكا ليلًا، بجانب عمله معيدا في الكلية صباحًا.

وأكد ساهر البحيري، مهندس معماري، ومعيد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أنه أقدم على تأسيس مشروع خاص به لصنع وبيع حلوى الفريسكا بمدينة دمنهور، بعد تخرجه في الجامعة والتحاقه بالعمل معيدا في كلية الفنون الجميلة.

كفاح شاب ابن مدينة دمنهور

كفاح شاب ابن مدينة دمنهور

وأوضح أنه تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة الإسكندرية، وتم تعيينه معيدا في الكلية بعد التخرج، وخلال عمله لاحظ أن الفريسكا هي الحلوى التي تشتهر بها المحافظة، مشيرا إلى أنه تولدت لديه فكرة تأسيس مشروع صنع وبيع الفريسكا داخل محافظة البحيرة، وقبل تأسيسه للمشروع وجد أن محافظة البحيرة لا يوجد بها أي شخص يبيع حلوى الفريسكا.

وقال: “خلال فترة عملي في الإسكندرية لقيت إنها بتشتهر بالفريسكا، وجاتلي فكرة المشروع لأني لقيت البحيرة مفهاش حد بيبيع فريسكا، فقمت بتأسيس هذا المشروع لأنه مختلف وجديد في البحيرة”.

وعن أسعار الفريسكا، ذكر ساهر أن أسعار حلوى الفريسكا لديه تتراوح بين 7 جنيهات و30 جنيها، معقبا: “حسيت إن المشروع فكرته جديدة وسعره بسيط، والأسعار عندي من 7 جنيه وأغلى حاجة عندي 30 جنيها”.

وأشار إلى أنه واجه عدة انتقادات من قبل أصدقائه بسبب عمله كبائع فريسكا، بجانب عمله كمعيد في الجامعة، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك، وواصل السير في طريقه ومشروعه، وفي الوقت ذاته كان هناك من يدعمه ويشجعه على العمل.

واختتم حديثه بأنه يجيد التوفيق بين عمله كمعيد وبين مشروعه الخاص ببيع الفريسكا، قائلًا: “الصبح بكون في الجامعة وصديقي بيكون شغال على عربية الفريسكا، وبرجع من الجامعة أشتغل مكانه”، موجها الشكر لوالدته التي تساعد في عمل عجين الفريسكا، ودعمها له بجانب مساندة والده له أيضا.

