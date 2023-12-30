ابن البحيرة.. شاب من ذوي الهمم يحصد المركز الخامس بالمسابقة العالمية للقرآن

أحمد محمود راضي.. نموذج مشرف لإبن مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بحصوله على المركز الخامس في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي أقيمت في العاصمة الإدارية.. أحمد محمود راضي، 27 عاما، من ذوي الهمم، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، دفعة 2019، وحاليا في مرحلة الماجستير في الفقة المقارن.

وقال أحمد محمود الحاصل على المركز الخامس في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إنه أجري عدد من العمليات الجراحية أثناء طفولته في عينيه، لكنها كلها باءت بالفشل، وأبلغه الأطباء بعد ذلك بأن علاجه حفظ القرآن الكريم.

وأكد أنه بعد ذلك بدأ رحلته في حفظ القرآن الكريم من سن الخامسة وحتى الثالثة عشر حيث ختم القرآن كاملًا، فضلا عن اكتسابه التجويد والقراءات والعلوم الشرعية، ثم اشترك في أول مسابقة له على مستوي كفر الدوار، وحصل فيها على رحلة عمرة.

وكشف، أحمد راضي، أنه شاهد اعلان مسابقة وزارة الأوقاف العام الماضي عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، وتقدم في المسابقة لأول مرة، لافتا إلى أنه خاض عدد من الاختبارات الشفوية والتحريرية خلال المسابقة.

واضاف أنه كان يتوقع حصوله على مركز متقدم في المسابقة، لكنه حصل على المركز الخامس، مؤكدا بأنه الشيخ محمود خليل الحصري، من أفضل القراء الذي أثر فيه بصوته العذب وقراءائه، متمنيا أن يكون له مستقبل في المجال الدعويى.