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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 34 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز شبر اخيت، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٣٣ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة ٣ شهور مع توفير الخبز للمواطنين و٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير ١١ محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف.

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وفي حملة مماثلة بكفر الدوار تم ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات مديرية التموين والتجارة مديرية التموين بالبحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية

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