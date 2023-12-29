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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مساحة 51 فدانا.. افتتاح المرحلة الأولي بفرع كارفور بـ دمنهور

كارفور بدمنهور
كارفور بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

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حيث سيتم قريباً افتتاح فرع لـ "كارفور" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور المقام على مساحة ٥١ فدان  وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ٣٠ ألف متر مسطح يوم ٢٠٢٤/١/٤ ويستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة .

ويضم المشروع عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مشروع "كارفور" يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي حصلت عليها شركة "العروبة"، حيث تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩ مشيرة إلى ان المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالى ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة. والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات ١٠ مليارات جنيهاً وستساهم في توفير ما يقرب من ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

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