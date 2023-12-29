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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة تموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها ، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بناحية مركز دمنهور، أسفرت عن:

ضبط مصنع سناكس ومقرمشات يدار بدون ترخيص وبدون سجل صناعي وتم التحفظ علي 500 عبوة بالإضافة إلى رول أكياس خاص بالمنتج، كما تم أخذ عينه من المنتج النهائى للتأكد من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

ضبط مصنع حلويات يقوم بانتاج المعجنات والحلويات دون الحصول علي سجل صناعي وتم التحفظ  علي كمية من المنتج النهائى والدقيق والسمن والسكر المستخدم في الانتاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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