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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر العامة تحتفل بـ اليوم العالمي للغة العربية

مكنبة دمنهور
مكنبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور احتفالية باليوم العالمى للغة العربية تحت عنوان "لغتى هويتى"حاضر فيها عيد بلبع عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب بالمنوفية سابقا،محمد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور محمد أبو على أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة دمنهور، و محمد عسران وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور ،الشاعر عبد الوهاب برانية أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشاعر إبراهيم زهران عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر.

وتناولت الندوة ضرورة الحفاظ على كيان ومكانة اللغة العربية والدفاع عنها من أي تأثيرات أو تهميش وإقصاء من جانب اللغات الأخرى مع ضرورة تفعيل دور الجامعات والعملية التعليمية ومناهج وطرق التدريس لتمكين اللغة العربية من استيعاب العلوم والآداب والمعارف العصرية كافة.

كما شارك فى فعالياتها كوكبة من كبار شعراء البحيرة ورموزها الثقافية والفكرية التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ،و أدار اللقاء هشام رسلان رئيس النادى الأدبى المركزى بالبحيرة.

وفى ختام اللقاء تم تقديم شهادات الشكر والتقدير لعلماء وأساتذة اللغة العربية والشعراء ضيوف اللقاءوكذلك المشاركين بالحضور.

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