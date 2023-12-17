تموين البحيرة: ضبط 200 قرص جبنة رومي مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث أسفرت بمركزى كوم حمادة وبدر تم ضبط ٨ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ، ٤ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط تاجر لتجميعه ١٨ طن سكر وآخرتصرف في ٧ طن سكر بالبيع فى السوق السوداء وقيامه بتعبئة سكر المبادرة في عبوات أكياس سكر حر بالإضافة لضبط ٢٠٠ قرص جبنة رومى مجهول المصدر ، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.