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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة..ضبط مستودع غاز تصرف فى أسطوانات منزلية لتحقيق أرباحا غير مشروعة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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السكرتير المساعد يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

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ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله و100 كيلو سكر مجهول المصدر بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط مستودع غاز قام بالتصرف في عدد 54 أسطوانة غاز منزلية وذلك بإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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