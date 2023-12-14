ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله و100 كيلو سكر مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

ةقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق، و100 كيلو سكر مجهول المصدر، كما تم تحرير محضري بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.