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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن البحيرة يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث وسط إجراءات أمنية مشددة، كما تفقد اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة اللجان بالمحافظة.

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

و أكدت الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وذلك من  خلال الفيديو كونفرانس.

وتم فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث على التوالي

المستشار محمد خروب 
المستشار محمد زبيب

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على إنتظام سير العملية الإنتخابية بالمحافظة.

وأوضحت «بلبع» أنه تم المرور على كافة اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين و انتظام العمل باللجنة العامة وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن العملية الإنتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مشيرةً إلى أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.


و أشادت بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل الناخبين خلال اليوم الأول والثانى ، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، و حثتهم بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى نهاية غلق صناديق الإقتراع ،  اللائق

البحيرة إجراءات أمنية مشددة مدير أمن البحيرة نهال بلبع لليوم الثالث على التوالي غرفة العمليات المركزية

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