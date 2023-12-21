استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

وأشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمركز إيتاى البارود،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وواصلت اليوم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الخامس على التوالي بشارع رمسيس أمام المدرسة المشتركة، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل.

وتقدم العديد من الخدمات ، تسهيلاً على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.